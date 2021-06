Come riporta Il Mattino, Elseid Hysaj finirà alla Lazio da Maurizio Sarri. L’albanese, infatti, ha già completato il suo trasloco dalla villa di Giugliano e firmerà un contratto di tre anni con i biancocelesti la prossima settimana. Non ci sarà, quindi, nessuna offerta last second del Napoli per convincere a rinnovare il contratto.