Termina 1-0 il primo tempo di Belgio-Portogallo. Un occasione per parte, ma la più decisiva è targata Hazard Jr che dalla lunga distanza batte Rui Patricio. In vano Ronaldo batte una punizione a dir poco chirurgica, che però non entra. Altri 45 minuti e scopriremo l’avversaria dell’Italia ai quarti.