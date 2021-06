CdM – Il Trust indaga sulla Salernitana: è ancora tutto in bilico

La Salernitana, dopo aver meritatamente conquistato la promozione in Serie A, non può ancora essere sicura di partecipare al prossimo campionato di massima serie.

Il Trust sta indagando ancora sulla cessione della società da parte di Claudio Lotito, proprietario della società fino alla fine della stagione 2020/21. Il presidente della Lazio sembrava aver chiuso un accordo per la cessione della Salernitana con Fabiani anche se come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, quest’ultimo potrebbe tirarsi indietro non essendo soddisfatto delle condizioni.

Se il tutto non dovesse concludersi entro l’8 luglio potrebbe essere ripescato il Benevento, che spera.