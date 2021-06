Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport pare che per il prossimo anno non ci saranno pochi cambiamenti sulla maglia del Napoli. Dopo la coraggiosa scelta di ADL di autoprodursi le maglie lasciando Kappa, ora arriva anche la rottura con Kimbo. Dopo 5 anni il logo dell’azienda non comparirà sulla casacca e pare che siano già in corso i contatti con altre aziende del settore.