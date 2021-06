L’Italia ieri ha vinto contro l’Austria per 2-1 e Giovanni di Lorenzo è stato in campo per tutti i 120 minuti giocando una grandissima partita.

Raffaele Auriemma, sul proprio profilo Twitter ha lanciato una provocazione secondo cui per il terzino del Napoli questo Europeo possa essere una vetrina ed il Napoli possa monetizzare su di lui.

Solo un’indiscrezione ma occhio agli sviluppi di mercato.