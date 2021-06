ULTIM’ORA – Salernitana, arrivata il trust di Lotito in FIGC: il comunicato

E’ stata appena inviata alla FIGC la proposta di trust per la Salernitana, da Claudio Lotito e le due società proprietarie del club campani.

Questa la soluzione ipotizzata nell’email inviata nell’ultimo giorno disponibile per non infrangere le regole, che vietano la proprietà di due club che disputano la stessa serie. Da domani ci sarà la valutazione dell’incartamento, per analizzare se tutti i parametri sono stati rispettati. Entro lunedi, la Salernitana dovrà formalizzare l’iscrizione al campionato di Serie A e, per quel giorno, potrebbero arrivare già le prime indicazioni.

Come rivela il Corriere dello Sport, il Benevento ha già chiesto alla Figc di essere ripescato, al posto della Salernitana in A, in caso di estromissione.

Il comunicato della Salernitana:

“In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni.

È stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni“.