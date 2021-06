Sky, Di Marzio – Maksimovic ha diverse offerte dall’estero: le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante uno speciale dedicato alle trattative dei calciatori in scadenza. L’attenzione si è soffermata anche su Nikola Maksimovic in scadenza di contratto, che al momento non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Dopo le esperienze a Torino e Napoli, è il tempo di cambiare aria per Nikola Maksimovic. Il centrale serbo ha molte offerte dalla Spagna e dalla Russia”.

Il difensore azzurro dopo l’esperienza nel 2018 con lo Spartak Mosca, potrebbe essere oggetto di mercato di diversi club nella Premier Liga russa.