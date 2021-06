Salernitana, la situazione sulla cessione: ne parla il legale di Lotito

Gianmichele Gentile, legale della Lazio, della Salernitana e di Claudio Lotito, è intervenuto durante Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare della situazione della squadra campana da poco promossa in Serie A. Le sue parole:

“Il blind trust è stato con i paletti imposti dalla FIGC. È stata evitata ogni ingerenza di Lotito e Mezzaroma. Il trustee sono due società autorizzate dalla Banca d’Italia. C’è un guardiano di Lotito e uno di Mezzaroma, nessuno dei due ha poteri. La società funge da amministratore. Poi, ci sono i soci rappresentati da un trust. La Salernitana si rivolge al trust. L’amministratore si metterà d’accordo con i soci. Sono stati versati soldi con i trustee per con la gestione della società. Questa situazione può durare 6 mesi: a partire da ieri, la Salernitana deve essere ceduta. Il trustee farà una valutazione economica della società e dovrà stabilire quanto valgano le quote sociali, che non verranno vendute se la Salernitana non interesserà a nessuno. Lotito non può intervenire”.

Il legale continua: “L’unico rapporto consentito con la vecchia proprietà è sul prestito dei giocatori. È stato tutto autorizzato da Gravina. La Salernitana può acquistare giocatori dalla Lazio. Bisogna però evitare qualunque tipo di contatto tra la proprietà Lazio e la nuova gestione del trust della Salernitana. Sia sull’allenatore che sulla dirigenza deciderà il trust. Il trustee organizzerà la vita quotidiana della società e riferirà all’amministratore. A dicembre, quando scadrà il mandato del trust, chi comprerà il club deciderà se andare avanti con quella gestione o se cambiarla”.