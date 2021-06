Repubblica – Fabian Ruiz non andrà alle olimpiadi: i dettagli

L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio al centrocampista spagnolo, impegnato agli Europei, del Napoli Fabian Ruiz.

“Fabian pensava di poter lasciare il segno, ma ha perso la maglia da titolare già al debutto della Spagna contro la Svezia. Quando è subentrato, non ha mai impressionato e non ha mostrato le qualità spesso ammirate in maglia azzurra. Fabian potrebbe ancora cambiare il corso della sua esperienza con la nazionale e poi si deciderà il suo futuro. Ma non potrà coronare il sogno di essere anche a Tokyo per l’ Olimpiade, in calendario dal 23 luglio all’ 8 agosto. Il Napoli non è intenzionato a concedere il via libera per il suo centrocampista, come già accaduto con la Roma per Borja Mayoral o per il Manchester City con Ferran Torres. Se Fabian partecipasse ai Giochi, rischierebbe di non essere pronto neanche per la prima di campionato, in programma il 22 e il 23 agosto, perché poi avrebbe diritto ad almeno 21 giorni di riposo”