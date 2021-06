Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Giovanni Di Lorenzo e le critiche che ha ricevuto a Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Nel momento di difficoltà anche lui è stato criticato a Napoli. La realtà dei fatti è che Di Lorenzo, anche con Ancelotti, sia stato uno dei migliori. Il salto doppio dalla Serie C alla Champions non lo ha spaventato. Il calciatore ha carattere, personalità sarà difficile anche per Florenzi riprendersi il posto da titolare in Nazionale. E’ uno dei punti di forza del Napoli”.