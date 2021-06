Quella volta che l’Austria indossò la maglia del Napoli contro la Germania

Una storia poco diffusa ma davvero curiosa: quella volta che, in una gara contro la Germania nel lontano 1934, l’Austria indossò la maglia del Napoli. Il match si disputava all’Ascarelli di Napoli.

Di seguito la storia raccontata dalla pagina twitter ‘A tutela della maglia del Napoli‘:

“Questa sera la Nazionale Italiana affronterà quella austriaca. Proprio l’Austria nei Mondiali 1934, eliminata in SF dall’Italia di Pozzo, affrontò nella finale per il 3° posto la Germania. Entrambe le compagini si presentarono all’Ascarelli di Napoli con le maglie bianche. Si scelse, quindi, di far indossare alla Nazionale austriaca la maglia del Napoli. I tedeschi si aggiudicarono il terzo posto vincendo per 3-2”.

