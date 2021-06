GdS – In caso di rigori tra Italia-Austria, scopriamo chi potrebbero essere i tiratori

L’Italia questa sera alle ore 21, scenderà in campo contro l’Austria a Wembley per disputare l’ottavo di finale dell’Europeo. Da questo turno in poi inizia a prendere forma la possibilità concreta, di trovarsi a decidere le sorti del proprio futuro dagli 11 metri. I calci di rigore che la Nazionale italiana conosce bene, visto che ha vinto ai rigori il Mondiale del 2006 e perso quello nel 1994.

Secondo l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, il ct Mancini avrebbe in mente i cinque sicuri in caso di lotteria ai rigori. Sono pronti Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Il più affidabile tra questi è sicuramente Jorginho, numeri incoraggianti anche col Chelsea. Allo stesso tempo anche Berardi e Immobile ne hanno calciati parecchi con i rispettivi club. Insigne potrebbe essere il sesto, subito dopo i cinque elencati in precedenza.