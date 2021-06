Gazzetta – La richiesta del Benfica per Tavares: i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al terzino del Benfica Nuno Tavares, obiettivo di mercato degli azzurri.

“Si muove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma ancora non c’è l’ ok del presidente Aurelio De Laurentiis ad alcuna delle trattative imbastite. Il Benfica chiede circa 15 milioni per il cartellino di Nuno Tavares e non accetta contropartite tecniche (il Napoli aveva provato a inserire Mario Rui). E così il club azzurro continua a tenere aperte varie situazioni”