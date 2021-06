Clementino: “Austria-Italia? Vinciamo noi con gol di Insigne! Ecco la mia sull’Europeo degli azzurri”

A poche ore dalla sfida tra Italia e Austria, il rapper napoletano Clementino ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi e fornendo il suo pronostico sia per lo scontro contro gli austriaci che per l’Europeo degli azzurri. Le sue parole:

“Come finisce Italia-Austria? Vinciamo noi 3-0, facile. Segnano i miei amici Immobile e Insigne. Poi il terzo lo facciamo fare al Gallo che col “Gall…es” non è andato granché. Però mi piace assai. Tutta questa nazionale in realtà mi piace parecchio. Sto vedendo una squadra molto affiatata, un bel gruppo, si vogliono bene, cantano e si fanno scherzi, c’è un’atmosfera unica. Non ho paura a dire che possiamo vincere l’Europeo»