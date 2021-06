Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che Luciano Spalletti e Lorenzo Insigne abbiano parlato telefonicamente.

La chiamata sarebbe avvenuta durante questi Euro 2021. L’allenatore del Napoli ci ha tenuto a salutare il capitano, in attesa di vederlo presto e dare inizio al nuovo percorso della squadra partenopea.

Un approccio significativo, che fa ben sperare per la questione in merito al rinnovo di Insigne e la sua permanenza in maglia azzurra.