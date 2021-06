Questa sera per l’Italia contro l’Austria, tornerà nuovamente il tridente Berardi-Immobile-Insigne, visto nelle prime due partite del girone contro Turchia e Svizzera.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, parla dei tre attaccanti che hanno segnato molti gol per la Nazionale. Mancini viene descritto come Indiana Jones, insieme ai suoi predatori dell’arca perduta. Si cercava un centravanti e si è scatenato Immobile. Serviva un numero 10 ed è salito in cattedra Lorenzinho. E infine Berardi, leader silenzioso, sul quale Mancini ha puntato tanto in grado di spaccare le partite.