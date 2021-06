Secondo quanto riportato da Tmw, il Napoli sarebbe in vantaggio nella trattativa per arrivare a Kaio Jorge, talentuoso attaccante del Santos. La cifra richiesta dal club brasiliano si aggira intorno ai 10 milioni, più altri 10 di commissione alla firma. Tuttavia, nelle ultime ore, anche il Milan ha mostrato interesse per l’acquisto del diciannovenne. Martedì scorso, c’è stato un incontro con l’entourage del giocatore, dove i rossoneri hanno discusso delle cifre legate all’operazione.