Sportitalia – Italia-Austria, le ultime sulle probabili formazioni

Domani sera, a Wembley, andrà in scena l’ottavo di finale, Italia-Austria. Ecco quanto rivela Alfredo Pedullà, sulle probabili formazioni dei due commissari tecnici:

“Locatelli non è sicuro di un posto nell’undici titolare contro gli austriaci. Salgono le chance di Verratti che, al rientro dopo l’infortunio contro il Galles, ha sfoderato una prestazione super. Per il resto Mancini dovrebbe schierare il solito 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola esterni difensivi, Bonucci e Acerbi centrali (Chiellini ancora non è al meglio). A centrocampo Jorginho con Barella e uno tra Locatelli e Verratti a supporto. Tridente offensivo composto da Berardi, Immobile, Insigne.

Franco Foda ha un paio di dubbi per la sua Austria, uno è legato alle condizioni di Hinteregger, che nell’ultima partita contro l’Austria ha riportato una contusione alla coscia. L’altro è in attacco, con Arnautovic insidiato da Kalajdzic”.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi (Chiellini), Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti (Locatelli); Berardi, Immobile, Insigne.

CT: Mancini.

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger (Lienhart), Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic (Kalajdzic).

CT: Foda.