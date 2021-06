Marco Rossi, Ct dell’Ungheria, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, ha parlato di Cristiano Ronaldo e del perché il calciatore della Juventus a suo parere non sia apprezzato all’unanimità

“È un grandissimo campione ma a volte può essere indisponente per come si comporta. Dopo il calcio di rigore segnato contro di noi ha esultato come se avesse segnato in una finale. E questo la gente lo nota…”