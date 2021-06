Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto estrapolato:

“Al momento non c’è nessun contatto tra il Napoli e Barcellona, però il direttore sportivo blaugrana stravede per il capitano azzurro. Il Barca farà di tutto per vendere almeno uno tra Coutinho e Dembelè per poi fiondarsi su Lorenzo Insigne”.