Rai – Emerson Palmieri prima scelta sulla fascia, piace Lykogiannis

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. Il principale indiziato è Emerson Palmieri, in forza al Chelsea, cercando di abbassare le pretese del club. Un altro nome caldo è Charalampos Lykogiannis, terzino in forza al Cagliari, di cui piace anche Nahitan Nandez. Mentre per Kostas Tsimikas non c’è nessun riscontro. Tuttavia, ci potrebbe essere l’avvicendamento di un Mister X, il cui nome non è ancora emerso. A riportare queste notizie è Ciro Venerato, esperto di calciomercato, a Radio Kiss Kiss Napoli.