PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “Attenti l’arbitro è inglese”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio agli ottavi di finale e in particolare a quello che vedrà coinvolto l’Italia. La partita sarà arbitrata dall’arbitro inglese Taylor. Spazio anche al rapporto tra Mourinho e Totti. Il taglio alto è dedicato alla Juve che è bloccata nel mercato a causa di Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese potrebbe sbloccare il mercato grazie alla trattativa con il Psg. Spazio anche alla novità che riguarda il gol in trasferta che dalla prossima stagione non vale più doppio.