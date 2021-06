Marocchino: “Occhio a sottovalutare l’Austria, l’Ungheria insegna”

Domencio Marocchino, ex calciatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte:

“Napoli è una città unica e bellissima, non lo dico da ruffiano. Sono andato a mangiare vicino al porto e ho mangiato benissimo! Italia-Austria? Penso che gli austriaci siano stati molto sottovalutati, non vorrei che creassero problemi. Dobbiamo stare attenti perché è una squadra tosta e l’Ungheria insegna. Il calcio è un gioco bastardo, alcuni valori durante le partite vengono falsati e non conta essere terzi o ventesimi. Sarà una partita delicata. I giocatori non si inginocchieranno? In democrazia bisogna rispettare le idee di ognuno. Sono cose molto personali. E quando è così c’è il rischio che vengano strumentalizzate”.