Dopo le parole del suo agente, che hanno confermato la volontà di Jorginho di ritornare a Napoli, il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, fa notare due indizi che lo confermano ulteriormente: una dimora napoletana ceduta a degli amici per non perderla e il fatto che abbia lasciato in città alcune auto del suo parco personale.