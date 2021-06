Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne non dovrebbe figurare nei primi cinque della lista di eventuali calci di rigore dell’Italia contro l’Austria nella partita di domani. Il capitano azzurro, infatti, almeno nelle prove in allenamento, si troverebbe dietro Immobile, Acerbi, Jorginho, Bonucci e Berardi. Spazio anche per Di Lorenzo e Spinazzola nelle prove.