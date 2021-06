Castel Di Sangro, il sindaco: “Il Napoli preparerà qui la stagione”

Il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato un’intervista a TeleClubItalia dove ha raccontato i dettagli del ritiro del Napoli:

“Posso confermare che dal 5 al 15 agosto il Napoli sarà qui, nel periodo dopo Dimaro e la tournée europea. La parte sportiva e conferenziale sarà organizzata a Castel di Sangro, la parte alberghiera a Rivisondoli. Questo è stato il modello organizzato determinato d’intesa con la società per rendere più partecipe il territorio. La divisione è utile ad allentare un intasamento nell’area turistico-sportiva intorno allo stadio. Si conta di celebrare le amichevoli. Si avrà una maggiore fruizione, questo modello è utile per fronteggiare una massiccia partecipazione.

Pubblico? Siamo pronti ad una cifra importante, che potrebbe essere intorno ai 5 mila spettatori. Non possiamo immaginare di avere grossi club come partner delle due amichevoli possibili, oltre questo è inimmaginabile. Saranno due amichevoli utili a mettere a punto la squadra per il campionato. I 5 mila spettatori sono una nostra ipotesi, non c’è ancora un conforto normativo. Ad oggi torneremo ai 2 mila posti messi in piedi lo scorso anno. Ad agosto però credo che ci saranno le stesse regole che varranno per il campionato, il governo dovrà definire la portata effettiva degli stadi.

Vorremmo che ci sia almeno la possibilità di avvicinare i tifosi ai calciatori, facendo qualcosa in più rispetto allo scorso anno”.