ANSA – Alla vigilia di Italia-Austria, Mancini ha già scelto la formazione! La decisione su Insigne e Di Lorenzo

Ad un solo giorno dall’inizio delle fasi finali di Euro2020, gli azzurri svolgono a Coverciano l’ultimo allenamento mattutino prima della partenza per Londra. A Wembley l’Italia sfiderà l’Austria per proseguire un’avventura fino a questo momento perfetta ma anche per mantenere l’imbattibilità che dura ormai da diverse partite.

Mancini ha già chiari in mente gli 11 titolari! Nonostante il recupero di Chiellini, ci sarà Acerbi dal primo minuto per non rischiare una ricaduta del difensore di proprietà della Juventus. Non ce la fa invece Florenzi, alle prese con dei fastidi muscolari che lo terranno fuori per un po’. Spazio allora a Giovanni Di Lorenzo che contro la Svizzera non ha fatto pesare l’assenza del terzino ex PSG. Confermato il tridente Inisgne-Immobile-Berardi mentre è ballottaggio serrato tra Locatelli e Verratti per l’ultimo posto a a centrocampo. Fonte Ansa.