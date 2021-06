Secondo quanto riportato da SportItalia, sarebbe in serio rischio la trattativa tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Difatti, i contatti tra le parti si sono raffreddati e la società viola pare non essere intenzionata a pagare la clausola di 1 milione per liberarlo dalla panchina della Spezia. Le prossime ore saranno decisive per il probabile dietrofont definitivo.