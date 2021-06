Sky, Spinazzola guida la classifica dei più veloci all’Europeo! In top 10 anche un calciatore del Napoli: i dettagli

Dopo essersi conclusa la prima parte di Euro2020, è tempo di iniziare a tirare le prime somme al termine della fase a gironi! La redazione di Sky Sport infatti ha stilato una speciale classifica con i calciatori che, in questi primi tre match, si sono contraddistinti per la velocità raggiunta. Al primo posto in solitaria c’è Leonardo Spinazzola! Le sue sgroppate sulla fascia sinistra hanno fatto ammattire i difensori avversari, è lui il più veloce dell’Europeo fino a questo momento con 33,8 km/h raggiunti!

Non sfigurano altri azzurri in questa speciale classifica. Ci sono infatti anche due napoletani: il primo è Giovanni Di Lorenzo che, con i suoi 32,6 km/h raggiunti si posiziona all’ottavo posto in top 10. Più dietro invece Lorenzo Insigne, fuori dai primi 10 dopo aver raggiunto una velocità massima di 30,8 km/h.