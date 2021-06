Parlato: “Dubito che ci sia, oggi, qualche club disposto a spendere 65 milioni per Fabian”

Manuel Parlato, giornalista di SportItalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione ‘Arena Maradona’, per parlare del mercato azzurro e del rinnovo del capitano Lorenzo Insigne. Di seguito le dichiarazioni di Parlato: “In questo momento delicato, sarà difficile per la società azzurra vendere a un prezzo alto. Trovo impensabile che ad oggi qualche club sia disposto a spendere 65 milioni per Fabian Ruiz. Insigne? Riguardo il suo rinnovo sono abbastanza preoccupato. Le dichiarazioni di Zielinski sono importanti, il centrocampista rientrerà pria e questo è un bene per il mister Spalletti che avrà maggior tempo per conoscerlo. Il polacco sarà protagonista del futuro azzurro”.