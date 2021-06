Il difensore del West Ham, Angelo Ogbonna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso il suo pensiero circa la mancata convocazione ad Euro 2020 con l’Italia. Ecco quanto estrapolato:

“Il mio è stato un anno positivo, infatti, abbiamo raggiunto l’Europa League nonostante l’obiettivo della salvezza. Sono molto amareggiato per la non convocazione, anche se questa non è una critica al c.t. ma nel mio caso c’è stata poca meritocrazia”.