GdS – La Nazionale rispecchia le caratteristiche del campionato italiano

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Nazionale di Mancini è la sintesi perfetta del calcio italiano per principio di gioco e meccanismi della squadra.

Ecco quanto affermato: “La difesa a quattro, che in fase di impostazione passa a tre, è un aspetto al quale Bonucci e Chiellini sono abituati perché l’hanno praticato con Pirlo. Inoltre il ct ha voluto dare alla squadra uno spirito atalantino: intensità, offensiva continua e grande pressing. Come l’Inter di Conte, l’Italia spinge con gli esterni e inserisce Barella da un lato e Insigne dall’altro. Lorenzo il Magnifico si accentra per dare profondità ad Immobile o provare il tiro a giro. Anche Berardi ripete i movimenti già visti con il Sassuolo. La Nazionale, a conti fatti, possiamo dire che rispecchia le caratteristiche del campionato italiano”.