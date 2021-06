CorrSport – Persiste l’interesse orobico per Ospina nelle ultime settimane

David Ospina è finito nel mirino dell’Atalanta.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il portiere colombiano lascerà molto probabilmente Napoli durante questa sessione di mercato. L’ex Arsenal potrebbe, però, rimanere in Serie A e cambiare città: l’Atalanta di Gasperini sta monitorando la sua situazione e potrebbe affondare il colpo se non dovesse chiudere per un profilo giovane tra i pali. Tra i profili sondati, difatti, quello di Ospina spicca per esperienza e per dato anagrafico importante(considerati i suoi attuali 32 anni).

Il suo arrivo a Bergamo potrebbe fortificare ancora di più il reparto difensivo e sostituire degnamente Gollini nelle occasioni in cui l’italiano sarà indisponibile.