Chiariello ironizza sulla Germania: “Sembra Napoli – Verona, voglio la verità!”

L’Ungheria sta dando filo da torcere alle squadre del suo girone ed anche la Germania ha rischiato l’eliminazione da Euro 2020. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ironicamente su Twitter la situazione dei tedeschi, facendo un paragone con quanto successo in Napoli-Verona: “Ma cos’è successo nello spogliatoio della Germania? Si sono chiavati le mazzate con i magazzinieri? S’anna vennut ‘a partita? Ma le avete viste le facce smarrite? Ma fosse Napoli-Verona? Mo’ voglio ‘a verità!“.

Poi, in risposta ad un tifoso che chiede spiegazioni sulla partita dei partenopei, il giornalista dice: “È successo semplicemente quello che abbiamo visto tante volte in queste serate, vedi Ucraina, Germania, etc. Hanno sbagliato partita. Nel calcio c’è sempre stata e sempre ci sarà la partita che nasce storta e che non addrizzi più anche se sei più forte”.