CdS – Santoni: “Insigne? C’è la volontà di un rinnovo. Vi spiego”

Andrea Santoni giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo di Insigne: “In conferenza stampa era tranquillo. Non so se rinnoverà, ma credo ci sia la volontà da parte sua. Tratterà con il presidente De Laurentiis per un rinnovo. Avrebbe potuto farlo prima dell’Europeo, ma c’è tutto il tempo“

Sulla Nazionale ha aggiunto: “L’Italia scenderà in campo con la stessa formazione della partita contro la Turchia, tranne che per Acerbi e Di Lorenzo che subentrano ad Acerbi e Florenzi. Sono fiducioso per il passaggio di turno“.