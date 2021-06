CdM – Il Napoli all’Europeo brilla solo in casa Italia: i dati

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i calciatori del Napoli a brillare all’Europeo sono solo quelli italiani. Per il resto gli altri stanno facendo fatica o sono stati eliminati nella fase a gironi.

Ecco quanto affermato: “Mertens ancora non è riuscito a mettersi in mostra e Martinez lo ha addirittura escluso all’intervallo contro la Danimarca. Invece contro la Finlandia non ha proprio giocato. Fabian Ruiz finora ha portato a casa solo 25 minuti, molto meno rispetto al minutaggio ottenuto in Nations League. La vetrina napoletana all’Europeo brilla solo in casa Italia”.