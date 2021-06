Come riporta Gianluigi Longari per Sportitalia, sul difensore del Verona Lovato ci sono molte società (anche il Napoli) ma una è in pole.

L’Atalanta è la squadra che maggiormente sta pressando il club veneto, e sono in programma altri contatti per il classe 2000: la richiesta del Verona è alta ma i bergamaschi stanno facendo di tutto e puntano a far abbassare le cifre.