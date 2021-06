Santacroce – parla l’ex: “Il Napoli ha bisogno di un terzino sinistro. Insigne?”

Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, è stato ospite ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione Il sogno nel cuore. Molte le domande fatte all’ex Napoli: “C’è bisogno di un calciatore che possa alternarsi con Mario Rui, bisogna però capire quale sia il budget per il terzino sinistro. Gattuso? Ha fatto degli errori, è un allenatore alle prime esperienze. Ha bisogno di crescere. Mi dispiace che non abbia portato il Napoli in Champions“.



Ha poi aggiunto la sua opinione sul futuro del Napoli: “La società non può perdere Insigne. E’ il capitano, un leader. Deve fare di tutto per trattenerlo. Spalletti? ha dimostrato di saper essere un buon allenatore in Italia, sono curioso di sapere cosa accadrà nella prossima stagione“.