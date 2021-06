La Lazio di Sarri sfida il Napoli sul mercato: come riporta Lalaziosiamonoi, piace il centrocampista del Bordeaux Basic, obiettivo degli azzurri.

Il club francese avrebbe fatto il prezzo per il croato: 12 milioni di euro per portarlo via. Da considerare però che il calciatore andrà in scadenza tra un anno, e si potrà anche chiudere a 8 milioni più bonus. Nonostante la concorrenza del Napoli e di alcuni club di Premier League, la Lazio si è informata.