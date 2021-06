Gazzetta – Mercato Napoli: ADL non vuole costi dispendiosi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul mercato del Napoli e sui suoi possibili scenari.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, sia stato chiaro in merito alle strategie da dover attuare: prima le cessioni, poi gli acquisti.

Se non dovessero esserci azioni in uscita, l’idea di ADL è quella di effettuare un mercato in economia, che non richieda costi elevati, visti i danni finanziari provocati dalla pandemia Covid-19.

Nel frattempo, il dirigente sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, lavora alle possibili trattative. In cima alla lista c’è il profilo del centrocampista norvegese Sander Berge (Sheffield United).