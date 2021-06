Gazzetta – “Il Napoli vorrebbe il giocatore, ma i francesi rifiutano l’offerta…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul mercato del Napoli e sulle possibili trattative per la prossima stagione.

Come riportato dal quotidiano, pare che il club partenopeo sia interessato al cartellino di Toma Basic (classe ’96). L’attuale centrocampista del Bordeaux è nel mirino del Napoli già da tempo, ma il club francese non ammette compromessi in merito alla scelta sul giocatore.

Basic verrà venduto soltanto a titolo definitivo dalla società girondina. Questo il motivo per il quale, la proposta del Napoli di un possibile prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata.