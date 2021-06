EURO2020 – La Polonia di Zielinski esce dal torneo

Nel Gruppo E di Euro2020 la Polonia si posiziona al quarto posto ed esce dal torneo. Da poco si è concluso il match contro la Svezia, perso per 3-2. Ai polacchi serviva una vittoria per sperare nella qualificazione, e se dopo il doppio svantaggio (doppietta di Forsberg) è Robert Lewandowski a regalare un’ultima chance ai suoi con due reti, il 3-2 finale di Claesson spegne definitivamente le speranze. In campo per tutto il match Piotr Zielinski, che è stato tra i migliori andando vicino al gol con un paio di conclusioni di sinistro da fuori disinnescate da Olsen e con qualche spunto personale