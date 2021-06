Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico Stefano Colantuono ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Il modulo che Luciano dovrebbe adoperare alla guida del Napoli sarà il 4-2-3-1, come ha fatto anche in passato. Insigne? Penso davvero che possa fare la differenza in questo schema, ma in generale Spalletti è uno in grado di migliorare tutta la squadra”.