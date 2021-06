CdM: “Fascia sinistra, Emerson la richiesta di Spalletti. I dettagli”

La fascia sinistra del Napoli è l’ ossessione di ogni mercato da quel maledetto 1 novembre 2017, quando Ghoulam iniziò ad entrare nel tunnel degli infortuni che lo stanno tormentando senza sosta.

La prima scelta del Napoli è Emerson Palmieri, l’ ha chiesto Spalletti per la fascia sinistra. Sarebbe la scelta più opportuna per il rapporto con l’ allenatore che lo valorizzò ai tempi della Roma, l’ esperienza internazionale e anche l’ intesa con Insigne costruita in Nazionale. Ci sono due strade: l’ acquisto a titolo definitivo se Emerson Palmieri (in scadenza fra un anno al Chelsea) s’ accontenta di un ingaggio più basso dei 4,5 milioni di euro percepiti dai Blues o la formula del prestito stile Bakayoko.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno