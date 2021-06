La Uefa non poteva cedere alle richieste “populiste” dei politici.

Aleksander Ceferin, il presidente dell’organismo che governa il calcio europeo, ha difeso così la decisione di non consentire l’illuminazione dell’Allianz Arena di Monaco con i colori dell’arcobaleno, come chiesto dal sindaco bavarese in protesta contro una legge ungherese anti-Lgbtq.

“La Uefa non può essere usata come uno strumento dai politici”, ha detto Ceferin al giornale tedesco Die Welt:

“Noi non vogliamo essere usati in azioni populiste”, ha aggiunto, sottolineando che “la Uefa non è un’organizzazione omofoba”.

Fonte: (ANSA-AFP).