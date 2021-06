Il giornalista Nicolò Schira, esperto di calciomercato, tramite il profilo Twitter personale ha parlato di una possibile cessione di Mario Rui.

#Galatasaray are working to sign a new left fullback. In Gala short list there are Ezgjan #Alioski (free agent from Leeds), Patrick #VanAanholt (free agent from CrystalPalace), Alex #Moreno (RealBetis) and #MarioRui (Napoli). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2021