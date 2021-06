Dopo quasi trent’anni chiude i battenti la storica trasmissione televisiva “Quelli che il Calcio” su Rai 2.

A darne l’annuncio il giornalista Nicolò Schira:

Dopo 28 anni chiude la storica trasmissione #QuelliCheIlCalcio che non andrà più in onda la domenica pomeriggio in salsa calcistica, ma cambierà pelle (si chiamerà solo Quelli Che) traslocando al lunedì sera sempre su Rai2. #QCC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2021