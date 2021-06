Cesarano: “Spalletti è un ottimo lavoratore. Grande segnale il ritorno di Calzona e Sinatti”

Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti gran lavoratore, anche il suo staff è eccellente. Non dimentichiamo anche la presenza di Calzona e Sinatti, grandissimi lavoratori. Mi è rimasta impressa un’immagine di Vialli che corre con Chiellini e Florenzi in Nazionale, c’è grande unione. Mi auguro che anche Meret possa avere qualche minuto, così gioca anche il portiere azzurro. Mancini ha usato la Nazionale come se fosse la sua squadra di club, la tratta alla perfezione. Il vero segreto è questo: sono stati scelti i giocatori in funzione di una squadra, di un club: ora siamo a metà dell’opera, c’è l’Austria che è una squadra molto ostica”.