‌Calemme: “Ad oggi Koulibaly è lontano dal Real Madrid. L’Italia mi ricorda il Napoli di Sarri…”

‌Mirko Calemme, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

‌“Il Real ha preso Alaba e vuole fare un tentativo per Mbappè. Quindi la posizione del Real è chiara: non spendere tanti soldi per un difensore (Koulibaly) ma per il gioiello del PSG. Italia? Mi sta piacendo molto, è impressionante. Ne ho parlato con Hamsik e anche lui è stupito. Le sensazioni che mi ha trasmesso erano le similitudini col Napoli di Sarri”.