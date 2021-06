Calaió: “Insigne rinnoverà! Vi dico una cosa su Mertens…”

Emanuele Calaió, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Io credo che troveranno l’accordo e Lorenzo rinnova: è la bandiera e il capitano del Napoli, nonostante le varie sfaccettature dove può essere l’ultimo contratto importante della sua vita quindi il futuro può essere imprevedibile. La società giustamente con la crisi Covid chiede che il calciatore gli venga incontro, giustamente. Napoli di Spalletti? Per me chi può fare stagione di livello è Mertens, sappiamo quanto è forte e la tecnica che ha, ma è giusto anche dire che non è più un ragazzino e non ha lo stesso smalto di qualche anno fa. Con il modulo di Spalletti Mertens può trovarsi bene, anche perché è un jolly che può fare molti più ruoli. Oltre al lato tecnico, Dries è importante anche nello spogliatoio, ha un’ esperienza alta e viene rispettato da tutti”.